Anchetă la Spitalul de Pediatrie din Iași. O fetiță de 6 ani a fost somată să plătească servicii medicale. Managerul Spitalului de Pediatrie Sfânta Maria din Iaşi, medicul Radu Terinte, a declaratcă a demarat o anchetă internă, scrie Agerpres.

“Este vorba de un fost pacient internat în 2015 la Clinica de Ortopedie. În perioada cât a fost spitalizat, mama s-a prezentat în ambulatoriu cu un bilet de trimitere în vederea efectuării unei investigaţii pentru copil, ocazie cu care a dat declaraţie pe proprie răspundere, sub semnătură, că în acel moment copilul nu era în spital. Ceea ce era fals, pentru că în acel moment copilul era pacientul nostru. Ulterior, când CJAS a făcut verificări, au apărut servicii medicale diferite suprapuse. Evident că se impută. În această situaţie avea în scripte doar pacientul. De aceea s-au făcut adresele pe numele lui. Asta nu înseamnă că acel copil trebuie să achite 35 de lei. E vorba de părinţi. CJAS nu are adresa părinţilor. Este un bilet de trimitere şi un formular semnat de mamă în ambulatoriu. Acest document cu semnătura mamei este la CJAS. Nu avea cum să semneze fără să fie prezentă. Probabil că a uitat. Nu avea ce să caute în ambulatoriu cât era internată la Ortopedie. Am rugat colegii să verifice în arhivă. Din punctul nostru de vedere este o suprapunere de servicii medicale”, a declarat jurnaliştilor Radu Terinte, managerul Spitalului de Pediatrie Sfânta Maria.

Mirela Cornelia Stugaru, mama copilului de 6 ani, susţine că nu a plecat niciodată în spital şi nu a făcut analize în altă parte în perioada internării.

“Eu dimineaţa am venit cu biletul de trimitere, domnul doctor m-a trimis la radiografie cu fişa medicală, i s-a făcut radiografia, am mai aşteptat o oră în salon, după care a venit doctorul şi a spus că trebuie o nouă intervenţie pentru a pune o tijă metalică, şi mi s-a făcut internarea. Mi se pare o situaţie absurdă şi obositoare. Din ceea ce am înţeles eu, greşeala este că biletul de trimitere a fost data de 8 iunie 2015, eu am venit aici, iar în aceeaşi zi i s-a făcut radiografia şi în aceeaşi zi s-a făcut şi internarea pentru că s-a constatat că trebuie făcută o nouă intervenţie, de punere a tijei. Eroarea nu este a mea, şi nici a copilului”, a declarat mama fetiței.

