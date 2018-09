Cunoscuta interpretă de muzică populară şi-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și în televiziune dar, în ultimii ani, s-a făcut remarcat în producția video, acolo unde a lucrat cu o mulțime de artiști cunoscuți.

„Am sa va transmit o veste trista tuturor celor care l-ați cunoscut și ați colaborat cu el… Astăzi când trebuia sa filmam impreuna, am primit un telefon înainte de a porni spre filmare anunțându-ma ca Daniel Siminic ne-a părăsit astăzi… Dumnezeu sa îl ierte și sa aibă odihna veșnica! ?', a scris artista pe Facebook. „Azi trebuia sa filmam impreuna gânduri și vise la care am gândit impreuna, mi-ați dat viața și sens cântecelor mele! N-am sa uit niciodată dimineața de astăzi când am primit telefonul de la Carmen… ma gândesc cu durere și realizez ca ultimul videoclip și ultima ta postare pe Facebook e cantecul meu ' Când pleacă din lume tata'…. ??', a mai adăugat Andrada Bârsăuan pe rețeaua de socializare.

Sute de mesaje sunt prezente deja pe reţelele de socializare, vorbind despre omul de aleasă omenie, care a ştiut întotdeuna să facă artiştii să strălucească pe micul ecran. Bărbatul a decedat în urma unui infarct.

