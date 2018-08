Bacterie periculoasă, descoperită la Spitalul Universitar din București

Este vorba de bacilul pioceanic, bacil care se dezvoltă în mediile umede. Din informaţiile de până acum, sala nu este una în care se fac operaţii de naştere, potrivit Digi24.

Ce este bacilul piocianic

Denumirea stiintifica a bacilului piocianic este Pseudomonas aeruginosa. Este o bacterie aeroba gram-negativa ubicuitara, care se gaseste la nivelul solului (precum si pe fructele si legumele crude) si in apa. Este unul dintre principalii responsabili de producerea infectiilor nosocomiale (intraspitalicesti), in special in unitatile de terapie intensiva (unde colonizeaza echipamentele pentru ventilatie mecanica – se poate izola in apa din recipientele folosite in tehnica de respiratie asistata – dar si pe cele destinate dializei). In sectiile de neonatologie, se asociaza cu cresterea morbiditatii si mortalitatii, in special la nou-nascutii prematur.

