Barla Lorant, clujeanul care creat o aplicație pentru NASA, nu a folosit calculatorul până la vârsta de 18 ani și a calculat primii algoritmi pe foaia de hârtie. Asta nu l-a împiedicat să-și vadă visul cu ochii și și-a dezvoltat propria firmă care vinde programe în lumea întreagă. De curând, aplicația dezvoltată de echipa sa a ajuns să fie folosită de Stația Spațială Internațională.

Programatorul Barla Lorant a povestit că nu a fost tocmai un elev eminent. Fire pragmatică încă din adolescență, a vrut să-și transforme pasiunea într-o afacere.

„Informatica am început să o învățăm în clasa a zecea, fără să avem vreun PC. Noi am învățat algoritmi. Mie mi-au plăcut algoritmii și de aceea am decis să vin la Cluj să-mi continui studiile. Aici, la facultate, am văzut primul PC 286”, a declarat Barla Lorant, pentru ziardecluj.ro