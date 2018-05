Bianca Drăgușanu a mărturisit că este impresionată de povestea de iubire dintre Meghan Markle și prințul Harry.

“Mă uitam şi eu aşa la ei, Dumnezeule cum se uitau ei doi unul la celălalt, aşa de frumos şi atât de plini de iubire şi de natural, că despre asta vorbesc. Pur şi simplu erau doar ei doi acolo în mare aia de oameni. Am simţit emoţiile acasă în sufletul meu, vă jur! Erau doar ei doi deşi miliarde de oameni îi urmăreau. Harry şi Meghan, despre ei vorbesc. Ei înseamnă iubire. Mireasa nu are pietre peste paiete, peste două volane şi înfiptă cu o broşă, nici lanţuri care se preling într-un decolteu îndoielnic, din urechi nu-i atârnă nicio floare asortată cu puful de la sandale. Are un bucheţel de flori, vai mama lui, micuţ drăguţ. Nu are unghii lungi, nu are machiajul strident şi chiar poţi să îi vezi trăsăturile. Nu are poză de grup pe trepte cu toate florile primiteîn braţe şi nici nu postează câte una pe zi ca să trăiască şi Facebook-ul ei câteva luni după un aşa eveniment. Mie îmi plac nunţile şi îmi plac miresele. Cel mai mult îmi place momentul în care văd cupluri în care amândoi îşi doresc să fie acolo. M-am topit! Am remarcat-o pe regină, era foarte mişto îmbrăcată”, a spus Bianca Drăguşanu la tv.

Nunta regală dintre Prințul Harry și Meghan Markle a avut loc sâmbătă, pe 19 mai. Prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit la Capela St. George de la Castelul Windsor, nunta celor doi fiind unul dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale anului, fiind urmărit de milioane de oameni de pe întregul glob.

