„DRAGII MEI – E SCRIS ÎN GRABĂ! Am reflectat și vă las vouă moștenire ceea ce am vrut eu să consider în viață, chiar dacă unii nu au crezut în mine: FIȚI POLITICOȘI ȘI PUNCTUALI; FIȚI CURAJOȘI ȘI CORECȚI; NU VĂ BÂRFIȚI PRIETENII… Nu știu ce blestem, ce păcat a căzut pe ființa mea, dar nu am mai putut să mai văd, să conștientizez ce e bine de făcut în viață. Am fost doborât de despărțirea de familia mea, încât vă rog nu dușmăniți copilul meu și fosta mea soție. Eu i-am iubit din tot sufletul meu. LĂSĂȚI-I SĂ-MI APRINDĂ O LUMÂNARE și aveți grijă de ei…..SĂ FIE LINIȘTE, NU MĂ JELIȚI ȘI NU REGRETAȚI!', a scris bărbatul, potrivit dbonline.ro.

