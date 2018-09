Cât costă sandalele purtate de Carmen Iohannis în prima zi a anului școlar

„Păşim plini de optimism şi sperăm să ne realizăm toate planurile pe care ni le stabilim în această zi. Fiind an centenar, sigur că aspiraţiile noastre vor fi şi mai înalte şi sper ca în acest an să le atingem, în cea mai mare măsură. E o zi foarte bucuroasă, pentru că mă întâlnesc cu foştii elevi, mă aşteaptă aicea, şi preiau o clasă de boboci, clasa a IX-a E, pe care sper să îi conduc până când se poate spre sfârşitul acestui liceu. Vă doresc tuturor să aveţi bucuria zilei de astăzi în suflete şi pe parcursul anului care urmează”, a declarat Carmen Iohannis la serbarea de deschidere a noului an şcolar pentru Tribuna Sibiu.

Ținuta aleasă de Carmen Iohannis a atras atenția tuturor, însă privirile au rămas ațintite la sandalele purtate de Prima Doamnă.



Carmen Iohannis a purtat o rochie viu colorată, cu flori şi destul de transparentă. În ceea ce privește încălțămintea, potrivit VIVA! Carmen Iohannis a purtat o pereche de sandale în valoare de 800 de euro (aproximativ 3.800 de lei).

