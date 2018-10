Designerul a criticat modul în care autoritățile au acționat în cazul arestării Elenei Udrea în Costa Rica.

„Îmi pare foarte rău pentru ea, pentru mine Elena Udrea este un om minunat. Am un aport, dat fiind faptul că soțul Elenei Udrea este un fost manechin de-al meu. A prezentat cu mine, a colaborat o perioadă lungă de timp și mă bucur că a reușit s-o facă fericită pe Elena. În schimb, sunt puțin trist pentru ceea ce se întâmplă. Până la proba contrarie, există prezumția de nevinovăție, indiferent ce ar fi făcut, eu nu judec, nu sunt în stare să fac asta, doar organele abilitate vor face asta, dar la sfârșit, totuși, este o femeie, trebuie tratată ca o femeie, mai nou ca o mamă, și consider că, totuși, măsurile luate sunt puțin cam drastice.

Indiferent ce ar face o femeie nu poți s-o înlături de lângă copilul de numai două săptămâni. Nu este atât de periculoasă ca mama, putea fi lăsată la un arest preventiv, domiciliar, măcar până își rezolva problema asta atât de necesară unui copil în primele luni de viață. Nu știu, nu poți despărți un nou născut de mamă, nu poate să-l crească tatăl. Am auzit versiunea aia că mergea tatăl acolo unde este arestată să ia lapte, e inuman. Animalic. Nu poti, no way”, a declarat Cătălin Botezatu, conform cancan.ro.