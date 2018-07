'Ultimul Trib', noua provocare lansată de Antena 1 va trimite trei grupuri extrem de curajoase și de puternice într-o aventură într-un tărâm plin de pericole și de neprevăzut: Madagascar! Insula africană, un teritoriu în care spiritele încă sunt prezente în viața de zi cu zi, în care lacurile sau copacii sunt considerate sacre, iar de unele nu te poți apropia, le va fi casă celor trei triburi, formate din oameni de rând, sportivi și, respectiv, vedete. Inconștienți sau extrem de curajoși, cu toții cred că pot ieși învingători din această eventură exotică ce le va pune la încercare simțurile și abilitățile, însă numai unul dintre ei are șansa de a câștiga marele premiu, în valoare de 100.000 de euro.

Mezina echipei, Oana Dedeu, 28 de ani, s-a născut în Giurgiu, însă pasiunea pentru dans a purtat-o încă de la vâsta de 4 ani la Deva, pentru a face gimnastică sportivă, iar mai apoi în București. În prezent, Oana este dansatoare și acrobat la Circul Metropolitan București și membră a primului trib din Madagascar. 'Pentru mine, fericirea înseamnă iubire, viață, libertate, cunoaștere și oameni frumoși. Îmi doresc să găsesc toate aceste lucruri și în Madagascar și sper ca această experiență va fi una care mă va ajuta să-mi înfrâng temerile, să mă cunosc mai bine și să trăiesc o poveste de spus nepoților!', spune încrezătoare Oana Dedeu.

Chiar dacă are unele temeri, cum ar fi insectele atât de prezente în insula africană, Oana are și puterea de a le înfrunta. 'Sunt o persoană puternică, muncitoare, ambițioasă, sociabilă și dintotdeauna mi-am dorit să îmi depășesc limitele și să nu mă dau bătută. Toate aceste lucruri m-au ajutat în viață și sunt convinsă că mă vor ajuta și în Madagascar. Am cea mai mare încredere în mine și sunt convinsă că voi reuși să scot tot ce este mai bun din această aventură!', a încheiat Oana.

Cum se desfășoară 'Ultimul Trib

'Ultimul Trib' este un show adaptat după celebrul format 'Nomads'. Trei triburi – unul de vedete, unul de sportivi și unul compus din oameni de rând – vor fi trimise în Madagascar, unde vor fi supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercare atât abilitățile sociale, cât și cele fizice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, fiecare trib va trebui să își dovedească puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

În fiecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru 'Teritoriu', iar în timp ce tribul câștigător va fi cazat într-un resort de lux și va fi răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde membrilor tribului le vor fi trasate sarcini zilnice în schimbul cărora vor primi o porție simplă de mâncare și nu neapărat un pat, ci mai degrabă un loc în care să doarmă. Acesta nu este însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor fi pe locul trei vor trăi întreaga săptămână într-un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la finalul celor șapte zile de încercări grele, membrii triburilor vor fi nevoiți să se lupte și pentru a rămâne pe insulă.

Săptămână de săptămână triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru 'Teritoriu', cât și pentru 'Eliminare', pentru ca în final doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valoare de 100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și fără ca telespectatorii să afle cine este cu adevărat.

