Concluziile comisiei de anchetă privind prezidențialele din 2009, prezentate săptămâna viitoare în plenul comun al Parlamentului

Camera Deputaţilor şi Senatul se for reuni, luni, într-o şedinţă de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de anchetă cu privire la alegerile prezidenţiale din 2009, după 8 luni de audieri ale celor 45 de persoane implicate în cel de-al doilea tur de scrutin. Comisia specială s-a constituit după dezvăluirile jurnalistului Dan Andronic, care afirma că în sufrageria lui Gabriel Oprea, în noaptea alegerilor, s-ar fi aflat și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi dar și fostul șef al SRI, George Maior. Vineri, conducerea celor două Camere va stabili programul ședinței de plen comune.

Raportul va fi trimis Parchetului, Administraţiei Prezidenţiale, CSM şi Guvernului. El a fost votat în comisie de PSD, ALDE și UDMR, Opoziția refuzând să își dea votul pe document. Marele eșec al comisiei a fost să o aducă la audieri pe șefia Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, c are a refuzat să se prezinte în fața parlamentarilor, dar a trimis scrisori în care preciza că nu are nicio implicare în scrutinul din 2009.

Refuzul acesteia a dus la mai multe plângeri, din partea Parlamentului, către instituțiile abilitate. În plus, Parlamentul vrea să legifereze că refuzul unei persoane de a se prezenta la audieri într-o comisie parlamentară de anchetă va constitui infracţiune și se va pedepsi cu închisoare sau cu amendă penală şi cu pedeapsa complementară de interzicere a ocupării unei funcţii publice timp de 3 ani.

Proiectul de lege a fost iniţiat de preşedintele Comisiei parlamentare speciale de anchetă pentru verificarea aspectelor ce ţin de organizarea alegerilor prezidenţiale din 2009, deputatul PSD Oana Florea.

Înființată de Parlament în mai 2017, comisia ”sufrageria”, cum a fost denumită de parlamentarii membri ai acestui for, a audiat mai multe persoane publice, precum Elena Udrea, George Maior, Radu Berceanu, Gheorghe Flutur, și alți politicieni implicați, la acel moment, în campania lui Traian Băsescu pentru câștigarea unui nou mandat de președinte.

Cu toate acestea, Traian Băsescu nu a venit la comisie, iar parlamentarii PMP au refuzat să participe în acest for. El a criticat dur această comisie parlamentară.

”Sunt ridicoli!”, a spus fostul șef al statului, el arătând că la acel moment al scrutinului, PDL avea un singur om în secţiile de votare, în timp ce alte şase partide care erau împotriva candidaturii sale aveau şi ele reprezentanţi în secții, și au supravegheat modalitatea de vot.

Preşedintele Comisiei pentru alegerile din 2009, deputatul PSD Oana Florea, a prezentat încă din 23 ianuarie concluziile Raportului final al acestui for, după 8 luni de activitate, precizând că, în lipsa buletinelor de vot, se poate doar deduce că au existat acţiuni de influenţare a scrutinului.

„Concluzia Raportului este că au fost nişte acţiuni concertate de schimbare a şefilor de prefecturi şi de deconcentrate din teritoriu cu intenţia de a schimba sau de a modifica rezultatul votului dacă era necesar, dar neavând buletine de vot nu putem spune cu certitudine acest lucru. Putem doar să deducem că aceste acţiuni au avut loc, că s-a încălcat legea şi că au avut scopul de a influenţa rezultatul votului”, a spus Oana Florea.

Florea s-a referit și la subiectul „sufrageriei lui Oprea”, arătând că unele persoane au refuzat să vină al audieri, altele au răspuns în scris „nespunând nimic”, iar altele au invocat ancheta Parchetului.

„Conform Ordonanţei de clasare am aflat că în casa domnului Oprea au participat George Maior, Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi, Dan Andronic, Neculai Onţanu şi Anghel Iordănescu. Nu au vrut să vorbească cu ce scop se aflau în acelaşi loc, ceea ce face să planeze suspiciunea că s-au întâlnit cu scopul de a influenţa rezultatul alegerilor. Din probe nu se poate trage o astfel de concluzie, am explicat motivele”, a arătat Oana Florea.

Săptămâna viitoare, pe lângă votul pe raportul comisiei speciale de anchetă, deputatul PSD Oana Florea va depune jurământul după ce a fost aleasă membru în Comisia parlamentară pentru controlul SRI.