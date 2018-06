Contribuabilii sunt nemulțumiți de sistemul IT învechit al ANAF

Situația sistemului IT a fost semnalată și în ultimul raport al Fondului Monetar Internațional (FMI), despre care spune că este “învechit și fragil”.

Dar infrastructura IT precară a Fiscului creează probleme firmelor din România. ANAF dispune de un număr mare de baze de date care nu comunică între ele, făcând dificilă identificarea anumitor documente.

“Este de notorietate situația precară a infrastructurii IT la nivelul ANAF – inclusiv Curtea de Conturi a consemnat recent acest fapt. Dincolo de imaginea pe care ANAF și-o creează ca urmare a înregistrării unor astfel de deficiențe, din păcate, dezvoltarea insuficientă a infrastructurii IT are un impact nedorit în primul rând asupra contribuabililor. În prezent, infrastructura IT este învechită și neperformantă, întrucât nu au fost realizate investiții semnificative, iar proiectul cu Banca Mondială de modernizare a acesteia este momentan sub semnul întrebării”, susține Daniel Anghel, partener – Consultanță fiscală, lider PwC CEE Impozite şi Taxe indirecte.

Probabil una dintre cele mai mari nemulțumiri ale contribuabililor se referă la numărul mare de baze de date de care ANAF dispune, care în fapt nu comunică între ele sau comunică doar parțial sau ineficient.

Un efect concret al acestei anomalii îl reprezintă frecvența cu care ANAF solicită contribuabililor diferite documente pe care deja le dețin, dar care sunt stocate în baze de date interne care nu pot fi accesate din varii motive. O consolidare a acestora într-o bază de date comună ar rezolva această situație.

“În ceea ce privește comunicarea în format electronic între ANAF și agenții economici, deși s-au înregistrat progrese semnificative în acest sens în ultima vreme, acestea sunt departe de a se ridica la nivelul nevoilor anului 2018”, a precizat Anghel, pentru HotNews.ro.

O serie întreagă de formulare fiscale nu pot fi depuse în continuare decât în format hârtie, ceea ce nu elimină eterna problemă a statului la coadă la ghișeele ANAF (în cazul în care nu se optează pentru transmiterea prin poștă a documentelor respective).