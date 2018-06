Cunoscutul neuropsihiatru francez Boris Cyrulnik vine în România

În școlile din Finlanda și Suedia, educarea se face fără nicio lacrimă și numai cu zambete.” – a declarat celebrul Boris Cyrulnik.

Atentia si preocuparea lui Cyrulnik pentru educatia copiilor a pornit din perioada copilariei sale cand a fost victima nazismului in Franta. Provenit dintr-o familie de evrei rusi emigranti, Cyrulnik si familia lui au devenit victime ale ocupatiei germane. Ca sa-i salveze viata, parintii l-au lasat intr-o pensiune inainte de a fi deportati in Germania. Propria lui trauma l-a determinat sa se dedice studiului dezvoltarii copiilor intre 0 – 6 ani, ajungand in 50 ani de cercetare sa descopere aspecte importante care influenteaza dezvoltarea copiilor. Conferinta din 13 iunie de la Institutul Francez din Bucuresti va fi moderata de Camelia Vețeleanu, fosta cursanta a Institutului Petite Enfance Boris Cyrulnik din Franta si membru fondator al institutului din Bucuresti.

