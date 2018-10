„Eu de ani de zile mă luptam cu stări pe care nu le puteam explica. Cred că am fost la aproape clinicile din București și din Craiova. Mi-au făcut analize și toată lumea îmi spunea că sunt sănătoasă. La un moment dat, am început să am atacuri de panică frecvent. Până într-un punct când am cunoscut o fată și avea aceleași simptome ca și mine. Începusem să refuz evenimente pentru că efectiv nu mai aveam chef să merg la ele. Mi-a distrus viața socială. Aveam și o durere în coastă. Mi-am făcut ecografie și mi-a spus că am gaze în stomac. Prietena mea, aceleași simptome. A sunat-o mama ei și a trimis-o să-și facă niște analize, pe care le-am făcut și eu. Este o nebunie de bacterie care dă diverse simptome. Bacteria asta se ia, o capeți. Se ia, în general, pe cale bucală. De pe pahare, de pe tacâmuri. Mă lupt cu ea de vreo 3-4 ani, nu de pe ieri pe azi. În timp, ea îți provoacă ulcer', a spus DJ Harra, la „Agenția VIP'.

