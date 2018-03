Familia unuia dintre românii ucişi în explozia din Cehia face acuzaţii grave. Rudele lui Constantin Brânzaru, românul de 55 de ani din Chirca, judeţul Dâmboviţa, declară că autorităţile din România nu i-au anunţat de tragedie.

“Lucra de mulţi ani acolo. Am apucat să vorbesc cu el ultima dată duminică. Am aflat de accident acum o jumătate de oră de la Ambasadă, după ce ne-am interesat noi. Am înţeles că de repatriere se va ocupa firma de acolo. Lucra în condiţii periculoase. Făcea cazane pentru hidrocentrale termice acolo. Era lăcătuş mecanic. Venea anul acasă şi apoi pleca. Muncea cu contract, trimitea bani pentru terminarea casei”, a declarat pentru adevarul.ro, Ionuţ Brânzaru, fiul victimei.

Fratele lui Constatin Braânzaru spune că a aflat cumplita veste de la televizor. “Noi am aflat de la televizor ce s-a întâmplat acolo. Acum şase săptămâni ne-a murit şi mama. Acum mi-a murit şi fratele. Nu ne-a sunat nimeni. Am sunat noi în Cehia, la ambasadă şi ne-au confirmat că e mort. Nu ştim cum să procedăm să îl aducem în ţară. Soţia sa ştie că e la spital, nu că e mort. Când a auzit de explozie, i s-a făcut rău şi a dus-o salvarea la spital”, a spus fratele românului mort în explozie.

Explozia din Cehia, care s-a petrecut la ora 10:00 (ora locală), a avut loc la o unitate Unipetrol din orașul Kralupy nad Blatavou, aflat la nord de capitala Praga, la o distanță de aproximativ 30 de kilometri. Victimele nu făceau parte din personalul rafinăriei, ci lucrau pentru firme angajate să pregătească închiderea instalaţiilor, pentru ample lucrări de modernizare.

Cine sunt românii morți în explozia din Cehia

Marian Iulian Mihăilescu (31 de ani) – din Ploiești, județul Prahova;

Ion Pandele (47 de ani) din satul Pisculești, comuna Tinosu, județul Prahova;;

Constantin Brânzaru (55 de ani), din satul Chirca, comuna Mogoșani, județul Dâmbovița;

Georgian Cătălin Ştefan (24 de ani), din orașul Titu, județul Dâmbovița

Numele celui de-al cincilea român care a decedat în explozie n-a fost dat încă publicităţii.

