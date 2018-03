Poliția Capitalei solicită ajutorul cetățenilor în vederea depistării unei minore care, la data de 14 martie a plecat de la domiciliul din sectorul 3 și nu a revenit acasă până în prezent.

Ana Maria Carmen Cazacu are 13 ani, măsoară 1,50 metri, are 45 de kilograme, faţă ovală, ten deschis, ochi căprui, păr şaten, lung, buze medii, nas drept, constituţia corpului slabă, iar pe partea stângă a gâtului are mai multe aluniţe. La data dispariţiei, purta pantaloni de trening gri, vestă neagră cu glugă, cămaşă albă cu negru şi adidaşi albi cu inimioare.

Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112.

