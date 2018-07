„S-a revanșat, cred că la câte surprize i-am făcut până acum. S-a organizat cu o mătușă de-a ei și alți complici. A trimis pe cineva la mare, unde am rezervat acolo un apartament. A luat cheia înainte, a vorbit cu administratorul. Ne-a umplut tot apartamentul, din cameră, în living, era și șampanie. (…) (n.r. Am amânat) și pentru botez. Am zis că e mai ok așa. S-au strâns prea multe cheltuieli și cu nunta și cu botezul, prea mult stres. Trebuie să stai cu câteva luni înainte să aranjezi, e un haos total. (…) Micuțul se va numi Matias Ștefan, de la mama lui, în primul rând. Matias, tot așa, a fost o chestie inopinată”, a spus Cătălin Vișănescu, la „Răi da’ Buni”.

