Filme inspirate de personaje sau evenimente reale, din octombrie la TVR 1

Dacă e vineri, la TVR 1 e film. Şi nu orice film! Cele mai puternice poveşti inspirate de personaje sau evenimente reale care au avut un impact global vor putea fi urmărite în grila de toamnă a postului TVR 1. Din 5 octombrie, seara de vineri este dedicată filmelor la TVR 1.

Biografia revoluţionarului argentinian Ernesto „Che” Guevara, de la răsturnarea regimului politic din Cuba, până la luptele de gherilă pe care le-a condus în Bolivia (în producţiile Che: The Argentine şi Che: Guerrilla, cu Benicio Del Toro şi în regia lui Stephen Soderbergh), viaţa eroului sud-american Simon Bolivar, luptător împotriva colonialismului spaniol la începutul secolului XIX (în producţia Spania-Venezuela 2013 – The Libertador), povestea copilei care ar fi putut ajunge o mare scriitoare, dar care a devenit cea mai cunoscută victimă a Holocaustului şi glasul unei întregi generaţii, în filmul Anne Frank (cu Hannah Taylor-Gordon şi Ben Kingsley), bazat pe „Jurnalul Annei Frank” – sunt câteva dintre istoriile transpuse cinematografic, pe care telespectatorii le vor putea viziona din această toamnă la TVR 1. Vinerea, la filmul TVR 1, vom mai vedea şi Cinderella Man (cu Russell Crowe, Renee Zellweger), despre cariera boxerului Jim Braddock, devenit o legendă a sportului şi vom afla, în Malcolm X (cu Danzel Washington, Angela Bassett), despre Malcolm Little – poreclit Malcolm X – personalitate controversată, predicator musulman şi militant pentru drepturile civile ale americanilor de culoare în anii 50. Povestea vieţii unuia dintre cei mai mari fotbalişti din istorie – Pele, biografia celebrului compozitor italian Giacomo Puccini, care a influenţat decisiv istoria muzicii sau extraordinara putere de negociere a Regelui Haakon al Norvegiei, care, în 1940, prin deciziile sale, determină viitorul ţării şi al întregului popor, pot fi văzute la TVR 1 începând cu această toamnă. Nominalizate sau premiate internaţional, producţiile selectate impresionează prin poveste, punerea în scenă, dar şi prin rolurile interpretate magistral de actorii din distribuţie.

Aşadar, în prima vineri din luna octombrie, la TVR 1, începând cu ora 21.10, este programat

CHE – Partea I (CHE: THE ARGENTINE – Franţa, Spania, SUA, 2008), în regia lui Steven Soderbergh, cu: Benicio Del Toro, Demian Bichir, Julia Ormond, Franka Potente. În 1956, Ernesto Che' Guevara şi un grup de exilaţi cubanezi conduşi de Fidel Castro debarcă pe coasta Cubei. În doi ani, reuşesc să mobilizeze populaţia şi să provoace căderea regimului dictatorial al lui Fulgencio Batista, un apropiat al americanilor.

Conceput ca un film biografic în două părţi, „Che” nu urmăreşte evenimentele istorice în ordinea lor cronologică, ci o serie de momente esenţiale din viaţa eroului principal, care îi conturează personalitatea şi imaginea. În săptămâna următoare, pe 12 octombrie, TVR 1 va difuza partea a doua – Che: Guerilla, continuarea dramei regizate de Steven Soderbergh. Producţia a fost recompensată cu premiul pentru interpretare masculină (Benicio del Toro) şi nominalizare la Palme d’Or – la Festivalul de Film de la Cannes 2008, precum şi cu două premii Goya 2008 – pentru cel mai bun actor şi cea mai bună scenografie.

