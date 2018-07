Fiul ucigaș al profesorului Liviu Gavrilescu a fost prins și reținut pentru 24 de ore. Asasinul în vârstă de 37 de ani, care are grave probleme psihice, și-a ucis tatăl într-un acces de furie în timpul căruia i-a tăiat gâtul și i-a zdrobit capul bietului om. În acest moment, criminalul se află sub pază într-o rezervă a Spitalului din Sighetu Marmaţiei unde va rămâne sub supraveghere medică până când legiștii specialiști în psihiatrie de vor pronunța asupra discernământului său.