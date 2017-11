Fostul ministru Vlad Voiculescu, audiat la DNA, în legătură cu o plângere făcută la adresa sa de către managerul Spitalului „Sfânta Maria”, Narcis Copcă.

Vlad Voiculescu a fost citat ca martor. „Faptul că am fost citat ca martor, cred că spune ceva despre cât de serioase sunt acuzațiile distinsului domn. Poate vă amintiți cum cei doi din fotografie (Narcis Copcă şi Gabriela Firea – nr. red) strigau în gura mare la televizor acum un an că eu blochez transplantul pulmonar la Sf. Maria, că am interese (acțiuni chiar!) la AKH și că transplantul pulmonar ar trebui să se facă “mâine dimineață”! Stiți câte transplanturi s-au făcut de “mâine dimineață” până în zilele noastre, nu-i așa? Ați ghicit: zero. Doar pacient să nu fii în țara asta…”, a scris pe pagina de Facebook Vlad Voiculescu.

Vlad Voiculescu declara recent că există îndoieli în privința Spitalului „Sfânta Maria”

Acesta a afirmat că „i-a făcut plăcere” să explice procurorilor mai multe despre modul în care s-a făcut acreditarea centrului de transplant pulmonar de la Sfânta Maria, despre discuțiile cu oamenii din domeniul acesta, dar și despre cum se petrec lucrurile în general în transplant în România.

„Am lăsat și ceva frumos în scris, scripta manent”, a mai spus fostul ministru. Acesta declara în 23 noiembrie că există îndoieli că Spitalul „Sfânta Maria” a fost acreditat judicios şi este pregătit pentru transplant pulmonar. „Şi asta pentru că am menţionat deja câteva aspecte ale modului în care s-a făcut acreditarea, asta pentru că din toate discuţiile cu experţii pe care le-am avut până acum, pare că Spitalul «Sfânta Maria» este în imposibilitate de a urmări pacienţii transplantaţi, neavând un compartiment de pneumologie şi neavând experţi specializaţi în urmărirea posttransplant a pacienţilor. Spitalul «Sfânta Maria» nu are un laborator care să poată analiza probele pacienţilor cu transplant pulmonar 24 de ore din 24 , aşa cum cere Ordinul 860”, spunea Vlad Voiculescu, privit Digi24.