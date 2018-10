Una dintre participantele sale a povestit, la „Te iubesc de nu te vezi', că în urmă cu ceva timp locuia cu chirie și mânca pe ziare, în pat. Gabriela Cristea le-a povestit tuturor cât de greu i-a fost și ei la un moment dat.

„Eu am avut zile când am mâncat la prietenii mei și nu mi-e rușine să spun asta, întotdeauna am zis că am luat-o de jos' a spus vedeta. În vara acestui an, Gabi Cristea a slăbit 6 kilograme într-un timp record.

