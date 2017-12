Ger cumplit în Caraș Severin. Potrivit hărţilor ANM, luni dimineaţă, în prima zi de Crăciun, indicele de răcire a coborât la valoarea -42, mult sub pragul suportabilităţii, în zona Cunţu şi Ţarcu din judeţul Caraş Severin.

În situaţia în care temperatura aerului are valori extrem de scazute (sub -20 de grade) sau cand indicele de racire coboara sub pragul valoric de -32, se aplica OUG 99/2000, privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.

Când se aşteaptă prima zăpadă în Bucureşti

Indicele de răcire măsoară tempratura resimţită şi depinde de temperatura aerului şi viteza vântului. În situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent in jurul corpului uman este distrus. Astfel, temperatura corpului devine mai apropiata de cea a aerului inconjurator, iar senzatia de frig va fi mai puternica, potrivit ANM. Pe lângă judeţul Caraş Severin, indicele de răcire s-a mai apropiat sau chiar a trecut de pragul limită în Ceahlău (-29) şi Călimani (-34).

Prima zăpadă în Capitală este prognozată după data de 15 ianuarie, a mai precizat Romica Jurcă. În general, vremea este călduroasă pentru data din calendar în întreaga ţară. Dacă la munte este zăpadă deja, zonele joase din sudul ţării mai au de aştetat. Meteorologul Romica Jurcă a declarat luni la România TV că nu sunt şanse să mai ningă anul acest în Bucureşti.

