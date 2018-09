Ghid pentru părinți la începerea școlii, de la un profesor din București

Mic ghid pentru părinți la începerea școlii:

– cafeaua o achiziționez singură, dintr-un loc anume;

– plicul strecurat subtil în vreo punguță de cadou lângă un pachețel „inofensiv' cu o eșarfă sau altceva nu face decât să-mi crească tensiunea și ajunge rapid la expeditor cu probabilitatea ca fiul/fiica să nu mai intre la clasa mea;

– parfumurile nu se fac cadou, fac parte din categoria cosmeticelor intime pe care fiecare și le alege;

– bijuteriile mi le cumpăr tot singură și foarte rar, cele pe care le port sunt foarte puține și au valoare sentimentală (le-am primit de la oameni dragi din familie);

– stresul la care mă supuneți prin insistențele care în final se dovedesc inutile este în detrimentul copiilor dumneavoastră;

– pentru munca pe care o prestez primesc un salariu, mi-am asumat asta, indiferent că este sau nu suficient; nu „așa se face', „așa se cade', „așa trebuie'! Nu trebuie, nu se cade, nu se face deloc așa!

– dacă muncesc în plus sau îmi ajut elevii așa cum cred eu că trebuie să o fac nu aștept niciun fel de „foloase', singura mulțumire pe care o am este să îi văd pe scenă așa cum îi pregătesc eu să se prezinte.

Așa încât sper ca la începutul acestui an să nu mai trebuiască să țin piept încercărilor insistente și interminabile de a mă cadorisi cu diverse lucruri de care realmente nu am nevoie și pe care oricum nu le primesc. Elevii mei cu „vechime' cunosc deja aceste aspecte, știu până și faptul că nu-mi plac florile ucise.

Reacția profesoarei vine după ce un profesor de la Colegiul Național Tudor Vianu a povestit cum a primit un voucher cadou din partea unui părinte, în prag de sărbători.

