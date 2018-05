Istoricul Mădălin Hodor a declarat că numele jurnalistului Ion Cristoiu apare pe lista persoanelor care erau surse ale Securității. Asocierea a fost făcută prin legătura UM 0255, unitate din cadrul Departamentului Securității Statului care se ocupa de migrația românească. Hodor este cercetător acreditat al CNSAS.

Ion Cristoiu a negat categoric orice legătură cu fosta securitate, amintind că a câștigat un proces cu Vadim Tudor, pornit în urma unor afirmații similare.

„Nu pot să răspund în abstract, pentru că nu știu despre ce unitate militară este vorba și nu știu care este documentul. Este o afirmație a unui domn. Până când nu văd despre ce este vorba, nu pot spune nimic. Am înțeles, din lista anterioară publicată de domnul Hodor, că era vorba despre colaborări cu DIE. Deci nu am cum să răspund concret la ceva ce nu am văzut. Nu știu despre ce document poate fi vorba. Nu-l contest în abstract, dar trebuie să văd despre ce este vorba”, a declarat Ion Cristoiu pentru Newsweek România.

Ion Cristoiu se apără chiar cu documente din arhiva CNSAS.

”Judecătoarea a cerut documente de la CNSAS care să susțină aceste afirmații și, în lipsa lor, domnul Vadim Tudor a pierdut procesul. Afirmația o făcuse în anul 2008, iar eu am câștigat procesul prin 2010 sau 2011. Voi continua să-i dau în judecată pe toți cei care vor continua cu această chestiune. Dar, repet, nu exclud ca domnul Hodor să publice un document, însă trebuie să-l văd, să văd și despre ce unitate militară e vorba, habar n-am. Dar nu aveam cum să colaborez” a mai precizat jurnalistul.