M-am speriat îngrozitor! Petra nu a avut nimic până acum, și nu am știut cum să reacționez. În primă fază, a răcit puternic, probabil din cauza mea și a lui Madalin, căci și noi ne-am luptat cu o gripa extrem de pacatoasa in ultima lună. Am ajuns la spital cu ea, atât de grav a fost totul! Medicii au consultat-o și, imediat, au decis să îi administreze un tratament care să o vindece', a declarat Cristina Sișcanu pentru WOWbiz.ro!

După raceală, Petra a făcut stomatită! Sărăcuța abia respira, nu putea să înghită nimic, vă spun sincer ca ii dadeam sa manance într-o oră și ceva! M-am panicat iar! Este greu pentru o mamă să își vadă copilul suferind. Nu vă spun prin ce stări am trecut! În fine, am sunat iar la doctor, iar acesta mi-a recomandat sa ii suplimentez copilului meu tratamentul medicamentos! Acum, greul a trecut, ea este mai bine', a mai spus Cristina.

Citește și

Reacții la „cazul Sorokin”. Costi Rogozanu: „O mare organizaţie de advertising, IAA, aduce un homofob la conferința ei!”. Mari firme precum Coca-Cola și Google sunt îngrijorate