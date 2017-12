Magdalena Șerban, ucigașa de la metrou, își juca banii la păcănele

Magdalena Șerban, ucigașa de la metrou, își juca banii la păcănel. Ba mai mult, cei care o cunosc pe femeie susține că se întâmpla des ca aceasta să mănânce la restaurant.

Criminala de la metrou, arestată pentru 30 de zile. Tribunalul București a admis miercuri, 13 decembrie, cererea procurorilor, care au cerut arestarea femeii supecte în cazul crimei din stația de metrou Dristor 1. Ea e cercetată pentru omor calificat și tentativă de omor.

„Aici a stat maxim, cel mult 3 saptamani, o luna. Am intrat în panică atunci când am aflat ce a făcut. Nouă nu ne-a povestit nimic, decât că a venit din Spania și nu are unde să doarmă. Nu o vedea nimeni decât seara foarte târziu și dimineața când pleca. N-a stat cu chirie, au primit-o așa, de amărăciune. Au zis, las-o, că-i amărâtă, doarme prin gară. Avea o figură, mai așa, dar am crezut că poate e rușinoasă. Niciodată nu cumpăra nimic altceva decât cafea și juca la aparate. Banii pe care îi juca spunea că i-a câștigat în Spania. A întrebat-o cineva de ce nu-și cumpără de mâncare. A spus că mănâncă la restaurant. Spunea că i s-a blocat un card și nu știe cum o să-și găsească chirie că i s-au blocat banii în Spania. Stătea, așa, pe gânduri, dar ce avea ea în cap, de unde să știm noi. Mergea numai cu capul în jos, tot timpul singură”, spun oamenii care au cunoscut-o în timpul cât Magdalena Șerban frecventa Gara de Nord, potrivit observator.tv.