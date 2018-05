”Am calculat pentru 2007-2013 câteva caracteristici ale noilor născuți. La nașterile la care vârsta mamei este sub 20 de ani, trei sferturi din copii sunt în afara căsătoriei, pe când la nașterile femeilor de peste de 20 de ani, sub un sfert sunt în afara căsătoriei. Șapte din zece nou-născuți ai româncelor care nasc înainte de 20 de ani (căsătorite fiind) sunt concepuți înaintea căsătoriei. Ceea ce înseamnă că și acele căsătorii s-au făcut sub presiunea faptului că femeile au rămas însărcinate. În mediul rural, aproape 20% nu au tatăl recunoscut, în vreme ce în grupa de vârstă de femei de peste 20 de ani care au născut, ponderea coboară la sub 5%. În cazul romilor, ponderea femeilor care nasc la vârste sub 20 de ani e de 10 ori mai mare decât proaspetele mame de peste 20 de ani”, a explicat sociologul Traian Rotariu.

Românii se căsătoresc mai repede ca restul europenilor

”În ultimii ani s-au schimbat și metodologiile de calcul. Am luat patru grupe de țări: cele nordice, cele germanice, cele mediteraneene și cele est-europene. Tendința de creștere a vârstei la prima căsătorie este prezenta peste tot, iar România stă mult mai bine decât țările nordice sau germanice. Acolo ajunge la 36 de ani, în vreme ce la noi e mai joasă cu aproape 10 ani. Tendința este comună, repet, dar suntem încă departe de nivelurile din alte țări”, consideră profesorul Rotariu.

”Nici ratele de divorțialitate nu sunt la cote catastrofale. În Italia știți că nu de multă vreme s-a liberalizat divorțul. România e la nivelul la care eram în 1980 în privința divorțurilor. NU a crescut, în ciuda schimbărilor…vă reamintesc că în 1966, cel mai dur decret nu a fost acela privind avorturile, ci cel privind divorțurile. În 1967, în toată România s-au produs 48 de divorțuri! Iar avorturile legale au fost de 7.4 milioane. Asta în plin decret de interzicere a avorturilor. Mai mult decât în țările occidentale, în termeni absoluți”, a explicat sociologul Traian Rotariu.

La nașterile extra-maritale a fost o explozie peste tot în lume. Suedia și Danemarca au cei mai înalți coeficienți , dar se aplatizează. În România avem cam 30% nașteri extramaritale, explică specialistul în demografie.