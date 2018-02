Noi avertizări meteo la început de săptămână, în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben de ceaţă şi polei, valabile în mai multe judeţe din România.

Astfel, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, până la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceaţă mai multe localităţi din judeţele Argeş, Prahova şi Dâmboviţa. Meteorologii anunță că se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Luni

Ninsori slabe la munte şi în estul extrem al ţãrii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0…1 grad în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei şi 8….9 grade în Oltenia şi sudul Banatului, iar cele minime se vor situa, în general, între -10 şi 0 grade, cu cele mai scãzute valori în depresiunile Carpaţilor Orientali. Va fi ceaţã izolat, mai ales noaptea, cu precãdere în sudul teritoriului.

Marţi

Ninsori la munte, ploi, lapovita peste jumãtatea de vest a ţãrii, iar noaptea în majoritatea regiunilor. În sud-vestul teritoriului şi în zona de munte, cantitãţile de apã pot fi mai însemnate. Vânt pe crestele montane înalte, în special ale Carpaţilor Meridionali, în regiunile sudice şi centrale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 şi 8 grade, iar cele minime se vor situa, în general, între -6 şi 2 grade. Dimineaţa, izolat, se va semnala ceaţã, mai ales în regiunile sudice.

Miercuri

Lapoviţã şi ninsoare în vestul, centrul şi nordul ţãrii şi predominant ploi în sud şi sud-est; în regiunile sudice şi la munte, cantitãţile de apã vor fi mai însemnate. Vânt pe crestele montane, în sud, centru şi est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade în nordul Moldovei şi 8…9 grade în Dobrogea, iar cele minime se vor situa, în general, între -4 şi 4 grade.