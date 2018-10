În ziua în care fotograful Mugur Vărzariu a mers în Fierbinți stătea să plouă. I-a făcut câteva fotografii Ancuțăi pentru fotodocumentarul său și apoi s-a urcat în mașină să se întoarcă la București. Cerul părea să se răzbune pe toată suflarea ialomițeană. Dar ca prin minune, negreala cerului s-a risipit. Așa că Mugur a sunat-o pe Ancuța și a putut să meargă cu ea într-o misiune. Chiar acasă la o femeie divorțată terorizată de fostul soț. Un paradox dureros. „Am găsit un bărbat în stare de ebrietate, o femeie cu doi copii. Pentru mine a fost un șoc să văd cu ochii mei cum o femeie în aceeași situație intervine să apere altă femeie și a fost un șoc și mai mare să constat că o femeie cu o stare extrem de precară, cu o soră aflată în pușcărie, fără serviciu, cu ajutor social, cu doi copii care mergeau și la cerșit, acuzată că ar fi furat bani, femeia asta avea copiii cu ea într-o casă fără resurse, într-o sărăcie lucie. Și femeia avea două fetițe cu ea în timp ce femeia polițist nu avea fata cu ea', povestește fotograful și activistul Mugur Vărzaru. El a aflat întâmplător de povestea Ancuței și a vrut imediat să îi prindă povestea în fotografiile sale. „Pentru mine a fost pe de o parte profilul unei femei abuzate psihologic, pentru mine a fost incredibil cum o femeie care are discernământ, o slujbă bună, care este aptă și își iubește fetița și are toate calitățile unui părinte excepțional este de aproape un an de zile lipsită de copil', spune Mugur.

O iubire transformată într-un coșmar

Era un cer albastru deschis, în contrast cu uniforma sa cerneală, de proaspăt absolventă a școlii de agenți de poliție. Așa a ajuns la Fierbinți, imediat după ceremonia de absolvire, împreună cu soțul și socrul său. Nici n-au lăsat-o să treacă pe acasă, și-a luat hainele dup-aia. Așa a început viața ei de familie, în 2005. „În 2008 a venit pe lume și copilul nostru: o fetiță care ne-a bucurat foarte tare și ne-a împlinit cu această calitate de părinți. Am hotărât să ne facem și o casă pentru că noi locuiam împreună cu socrii. Am hotărât să o construim tot pe acel loc, am demolat cea mai mare parte din casa socrilor, aceștia fiind de acord, și am început construcția unei noi case în anul 2013. După aceasta au început și problemele. Lucian a rămas fără serviciu', povestește Ancuța. Vorbește calm și deschide ușurel sertare ale memoriei ca să nu uite niciun detaliu, oricât de dureros ar fi.

Din momentul în care soțul ei a rămas acasă împreună cu părinții săi, relația lor a început să scârțâie. „Ajunsesem un fel de prizonieră în propria casă și o slujitoare, să zic, a fiecăruia din ei. Dacă ei aveau nevoie să îi duc undeva cu mașina personală, bineînțeles că îi duceam, dar eu dacă voiam să merg la București, trebuia să merg cu transportul în comun. Și trebuia să le fac o listă cu tot ce cumpăram din salariul meu, trebuia să mă gândesc, pentru că nu îmi mai aduceam aminte chiar tot ce am cumpărat în fiecare zi, iar suma trebuia să fie exactă cu salariul pentru că dacă nu ieșeau 10 lei, eu trebuia să îi justific. Eram constrânsă din toate punctele de vedere: social, financiar și emoțional și nu înțelegeam de ce. Am tolerat destul de mult această situație, crezând că fac bine pentru familie, ca să ne înțelegem și să nu fie ceartă. Mi se părea mult prea mult să se implice mama lui chiar și în viața noastră intimă și să îmi dea anumite sfaturi', povestește femeia. Nu avea voie să meargă în concediu, trebuie să vorbească cu fiica ei doar când era toată familia de față, nu avea control asupra banilor pe care îi câștiga, trăia o viață plină de restricții.

O mamă ținută departe de copilul ei

A avut puterea să plece și să închirieze o casă tot în Fierbinți, ca să fie aproape de fiica sa de 10 ani. Fata nu a vrut să rămână atunci cu ea și apoi a fost din ce în ce mai greu să o convingă. Apoi, i-a luat foc casa pe care o închiriase și deși cauza incendiului, potrivit pompierilor, a fost „foc deschis', nu a fost găsit autorul. Ancuța a fost primită apoi în casa unor rude ale soțului care i-au înțeles problema și i-au dat dreptate. Pe fetiță însă nu a mai putut să o desprindă din familia soțului nici cu executorul judecătoresc. Cazul femeii este foarte cunoscut în localitate și cu toate că Ancuța este reprezentantă a legii, în cazul ei, aceasta nu poate fi pusă în aplicare.

Marius Alin Câmpean, viceprimarul din Fierbinți, cunoaște foarte bine dosarul întocmit de asistentul social în cazul fetiței. „Și eu personal și primarul am avut câteva întrevederi și tot n-a reușit să își vadă copilul. Familia soțului spune că o lasă să-l vadă, dar copilul nu vrea. Dar impresia noastră a fost că a influențat-o negativ împotriva mamei, că un copil nu ar trebui să fie atât de speriat de mamă, indiferent ce se întâmplă între părinți. Am stat de mai multe ori de vorbă cu copilul și cu ei și i-am spus fetiței că ea să fie legătura dintre părinți. E chiar un copil speriat. Pe Ancuța o știu de când a venit la postul de poliție, deci o femeie blândă. Nici ei nu sunt niște oameni răi. Și Lucian e un băiat foarte blând, dar discuțiile în familia lor auzite de copil l-au influențat negativ', a povestit viceprimarul pentru Libertatea. Contactat telefonic, fostul soț al Ancuței a refuzat să facă vreo declarație în acest caz.

Între timp, cu toate că decizia instanței prevede ca fata să stea două weekenduri pe lună la Ancuța, asta nu se întâmplă. Femeia își vede copilul doar în prezența tatălui sau a tatălui și socrului sau câteva minute, în pauzele de la școală. Mai mult, fostul soț a refuzat și consilierea psihologică a fetei dacă aceasta nu are loc în prezența sa.

„Cel mai mult îmi doresc să o am pe fetița mea lângă mine și să pot să am grijă de ea așa cum am avut întotdeauna', spune Ancuța și încearcă să își înghită lacrimile. O tânără de 32 de ani, victimă a presiunii psihologice, care plătește un preț mult prea mare fiindcă a vrut o familie liniștită: să nu-și aibă copilul aproape. Este o situație trasă la indigo cu multe altele din România. Se fac pași importanți în soluționarea problemelor de abuz din familie. Chiar în acest an, hărțuirea psihologică sau sexuală a devenit contravenție și amenzile ajung până la 10.000 de lei. Prea târziu pentru Ancuța, însă.