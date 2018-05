O tânănă a fost atacată de un hoț în Capitală. Întâmplarea a avut loc în urmă cu două săptămâni, într-o seară, însă fata și-a făcut curaj abia acum să povestească prin ce a trecut. Alexandra Popescu a publicat și o imagine, alături de mesajul ei, pe rețeaua de socializare Facebook.



“M-am gândit mult dacă să fac asta, deși nu îmi doresc foarte mult să vorbesc despre, dar știu că nu sunt singura „nebună” care merge pe stradă după ora nouă seara prin București și, de multe ori cu căștile în urechi. Acum o săptămână și ceva mă duceam spre casă, undeva în jur de ora 22:40, eram chiar la 5 minute de casă , pe o stradă foarte ok. Stradă care are chiar un paznic (polițist local din ce am înțeles) constant pentru o stare civilă. Plus că e și un liceu acolo.

Intrând pe stradă am simțit că cineva mă urmărește. M-am uitat ușor în spate și l-am văzut pe acest “domn”. În acel moment mi-am dat seama că ceva se va întâmpla și că nu o să fie frumos, așa că mi-am oprit muzica din căști și m-am uitat în față să văd dacă este cineva pe stradă. Nu era nimeni altcineva. Domnul a venit în spatele meu, m-a depășit și s-a postat la maxim un metru distanță în fața mea. Eu m-am blocat, iar el mi-a zis trei lucruri în trei secunde:

Ai bani?

Cât este ceasul?

Da-mi tot!

Nu m-a lăsat să-i dau tot, pentru că a început să mă bată. Eu nu am știu ce să fac, decât să țip după ajutor și să-l mușc de mână. Cred că a durat 2-3 minute toată treaba, ca apoi să iasă paznicul și să îl fugărească, dar “domul” deja mă bătuse serios și îmi furase și telefonul după ce mi-a rupt fusta. Din păcate, paznicul nu a reușit să-l prindă.

În fine, ideea e că se întâmplă cazuri de genul, chiar dacă reacția multor oameni a fost “dar asta parcă se întâmpla acum 20 de ani”. Oh, well, se întâmplă și cel mai nasol e sentimentul ăla de panică când te duci spre casă, chiar dacă e cât de cât lumină afară și sunt oameni pe stradă.

Voi ăștia care mergeți mult pe jos, așa cum mergeam eu, acum 2 săptămâni, eu zic să fiți mai atenți. De la această întâmplare am văzut mult prea mulți dubioși prin jurul meu, iar panica asta e cam urâtă, iar ochiul meu nu a arătat prea bine săptămâna trecută.

Și da, am fost la poliție. Și da, am dat declarații și am încredere că îl vor prinde. Sper.

Și nu, nu e un mesaj de compasiune and stuff, e un mesaj de atras atenția. Shitty things can happen, chiar dacă nu te aștepți. Iar un pepper spray în geantă s-ar putea să ajute, habar nu am. Be careful”, a scris tânăra pe contul de socializare.

Postarea ei a fost distribuită de zeci de ori în mai puțin de o oră, iar oamenii i-au lăsat comentarii în care o laudă pentru curajul de care a dat dovadă atunci când a povestit totul.

Incidentul vine la două zile după ce un bucureștean a povestit tot pe Facebook, cum a fost la un pas de a cădea victima unor tâlhari care operează pe E 85, în apropierea localităţii Sineşti. În urma postării, Poliția Română a reacționat și a transmis că a fost intensificată activitatea de patrulare.