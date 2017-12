65.000 de lei va plăti Primăria Municipiului București unei firme de apartament, de la care cumpără un pachet de „Uniforme si echipamente pentru 12 tabere de sinistrati”. Societatea are un singur angajat și un profit de 93.367 de lei.

Potrivit site-ului de licitații publice, Primăria Municipiului București a atribuit, pe 20 decembrie, un contract de 65.000 de lei pentru achiziția de “Uniforme și echipamente pentru 12 tabere de sinistrați”. Contractul, estimat initial la 72.500 de lei, a fost atribut, prin cumpărare directă, societății Byblos Investement SRL.

Societatea, înregistrată într-un apartament din Sectorul 1 al Capitalei, a fost înființată în 2008 și a avut activitatea suspendată până la 1 noiembrie 2014. Potrivit Ministerului de Finanțe, în același an, firma declara o datorie de 2.221.145 de lei, o pierdere de 3.584 de lei și zero angajați. Anul următor, tot cu zero angajați, Byblos Investement SRL are o cifră de afaceri de 2.507.616 lei și o pierdere de 540.811 lei. Potrivit bilantului pe 2016, cifra de afaceri a societății scade la 973.900 de lei, dar declară un profit de 93.367 de lei și un singur angajat.

20,8 de sinistrați = o tabără

Potrivit contractului atribuit de Primăria Capitalei, Byblos Investement SRL trebuie să furnizeze 250 de perechi de bocanci, 250 de jachete de iarnă, 250 de căciuli tricotate, 250 de perechi de mănuși și 250 de perechi de șosete de iarnă. Contractul “Uniforme și echipamente pentru 12 tabere de sinistrați”, atribuit pe 20 decembrie, a avut o valoare estimată de 72.500 de lei fără TVA, iar criteriul de atribuire a fost “prețul cel mai scăzut în urma analizării ofertelor tehnice”.

Furnizarea produselor urmează să se facă pe bază de Notă de comandă, emisă de Primăria Municipiului Bucureștiului, prin Direcția Înzestrare Materială și Voluntariat, aceeași direcție pentru care s-au achiziționat în trecut mii de paturi de campanie, ca parte a unui programul de pregătire al municipalității în caz de dezastre.

Furnizori “vechi”

Byblos Investement SRL este controlată de Dumitru-Viorel Ivășchescu (50%) și Cătălin Voiculescu (50%). Numele lor este legat tot de dotarea Primăriei Capitalei cu echipamete necesare în caz de calamități. În urma unei asocieri cu o firmă din Târgu Jiu, Ivy Amenjari și Construcții SRL a câștigat, la începutul anului 2016, un contract de 1,39 milioane de lei pentru furnizarea a 8.825 de paturi. Firma este controlată tot de Dumitru-Viorel Ivaschescu și Catalin Voiculescu si a avut anul trecut o pierdere de 281.601 lei, la șapte angajați. Despre Ivy Amenjari și Construcții SRL, presa locală din Gorj a scris că ar fi controlată de Nicolae Ivășchescu, fost membru PDL și ministru interimar al Muncii în guvernarea Boc. În 2015, Ivășchescua fost numit prim-vicepreşedinte al organizaţiei UNPR Sector 6 şi vicepreşedinte al structurii centrale a partidului.

Citește și: