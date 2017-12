Protestatara ridicată de jandarmi iese la atac. Tânăra a postat un esaj dur pe contul de socializare. Angi Șerban a spus propria versiune.

Tânăra susține că intervenția jandarmilor, care a avut loc după altercația dintre un protestatar și bătrân, a fost una în forță, iar manifestanții au fost bruscați de forțele de ordine. Ulterior, femeia a fost sancționată cu o amendă în valoare de 3.000 de lei, pentru obstrucționarea forțelor de ordine, în timp ce protestatarul care l-a lovit pe bărbatul în vârstă a primit o amendă de 1.000 de lei pentru lovire.

„La mai bine de o ora după incident, aproximativ 20 de jandarmi veneau alergând către Piață. Am coborât de pe balize și ne-am îndreptat către locul pe unde au intrat primii 3. A venit dialogul (care numai dialog nu a făcut) sa-i comunice lui Sandy ca îl invita la secție și ca dacă nu accepta invitația îl vor lua împotriva voinței lui. Moment în care oamenii au încercat sa le explice ca s-a aparat. Le-au prezentat imagini, marturii, au cerut sa li se explice de ce nu au intervenit de la bun început..

Nu a contat. Am fost înconjurați de către cei de la intervenții care ne-au împins, tras, lovit, ne-au sucit mâinile.. Ne-au strâns atât de tare încât nu mai puteam respira. Am început sa strigam de durere pentru ca ne contorsionau mâinile, dar nu le-a pasat, aveau ordin sa îl extragă cu tot cu noi. Unul dintre jandarmi mi s-a adresat cu: „pleacă fă de aici!” Am înțeles că se aude pe una dintre filmări, nu am avut timp sa le urmăresc. Forța aplicata de către Jandarmerie a fost total nejustificata. Ori asta li se ordonă, ori este exces de zel. In ambele situații este foarte grav.

Știți cum a răspuns Jandarmeria? Au tras de foile gardului care erau lângă balize, i-au închis ca pe animale și au lovit cu bocancii în gard. I-am văzut striviți de balize, iar pe unii căzuți din picioare.. Am crezut ca mi se face rău. […]

Individul de la Jandarmerie care mă tine de mana stânga în fotografie, a vrut sa mă oprească și l-am împins cu mana dreapta. A considerat ca l-am lovit și a început sa tragă de mine ca de un infractor. Nu știu exact câți au venit, dar le-am simțit forța. M-au tras, m-au împins, m-au strâns de gat cu esarfa, m-au tras de par și, deși m-am opus și le-am cerut sa fiu legitimată, m-au luat pe sus și m-au băgat în duba.

Punctez: i-am spus de trei ori ca mă sugruma cu eșarfa pana m-a eliberat. Cred ca nu m-a crezut pe cuvânt, dar imaginile vorbesc.

Îndubați (cum spunem noi) am fost eu și Alex, băiatul din poza a doua, care nu a făcut altceva decât sa încerce sa mă salveze cand a văzut cum se comportau. Pe Sandy l-au luat separat.

Ne-au ținut în duba vreo 15 minute și au încercat sa ne ia la mișto. Mi-au adus o femeie jandarm după ce a insistat Alex ca nu respecta procedura. Am mers la Secția 1, unde am fost însoțiți de un avocat care mai vine pe la proteste și care ne va ajuta sa contestam în instanță procesele verbale. În Secția 1 era frig bocnă, iar noi uzi pana la piele. Ne-au ținut doua ore și ceva sa completeze 3 pv-uri. Toți primeau indicații prin telefon despre ce ar trebui sa apară în pv. Am fost percheziționati, iar asupra noastra nu au fost găsite obiecte, substanțe, sau alte materiale periculoase.”, scrie tânăra pe Facebook.

Disputa a avut loc sâmbătă dimineață, pe fondul deciziei municipalității de a organiza un târg de Crăciun, pentru prima oară, în Piața Victoriei.

