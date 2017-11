Salvatorul fetei pe care fostul iubit încerca să o arunce de pe pod a povestit scena care putea duce la o tragedie

Incident uluitor produs la intrare în localitatea suceveană Sadova, unde un șofer s-a ciocnit de mașina fostei sale iubite pe care ar fi încercat să o omoare, a fost povestită de bărbatul care a sărit în ajutorul victimei.

Accidentul ar fi fost provocat intenționat, cred localnicii din Sadova. Vladimir L.Z, un tânăr de 28 de ani, a trăit o poveste de dragoste timp de opt ani cu Mariana C. Tânăra de 24 de ani a hotărât, însă, să pună capăt relației. Tânăra este angajată a unui restaurant din Câmpulung Moldovenesc, iar duminică dimineață ieșise din tură. Mariana s-a urcat la volanul mașinii sale, iar în drum spre casă a fost izbită violent de autoturismul condus de fostul ei iubit.

Potrivit Monitorul de Suceava, Mariana ar mai fi avut probleme cu fostul iubit care o amenința că se va sinucide dacă nu se întoarce la el.

Nicu Lehaci, bărbatul care stă în apropiere de podul de la intrarea în Sadova, dinspre Câmpulung Moldovenesc, unde s-au petrecut scenele extreme de violente de acum câteva zile a povestit cum, duminica trecută, dimineaţă, puţin după ora 8.00, a auzit un zgomot puternic, specific unei tamponări în trafic.

„Am deschis geamul, m-am uitat şi am văzut două maşini care erau lovite pe pod. Imediat am auzit o fată ţipând, un tip o trăgea de păr, spre balustradă. Am ţipat să o lase în pace, m-am încălţat şi am fugit spre pod. Când am ajuns, fata era dată jumătate peste balustradă, un picior era deja peste… se ţinea de el şi striga după ajutor. Am încercat să-l imobilizez, iar el s-a retras, atunci am putut să trag fata spre mine. El a mai făcut doi-trei paşi spre mijlocul podului şi a strigat că se aruncă. Am încercat să-l opresc, dar nu am reuşit, am rămas cu haina lui în mână”, a povestit bărbatul, care le-a relatat în detaliu ce s-a întâmplat şi poliţiştilor care l-au audiat.