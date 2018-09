'Eram cu ea. Pe 8 septembrie am urcat pe turn, pe 9 septembrie am mers la Sibiu. Postasem clipul pe Facebook şi i-am dat tag, când eram lângă ea. L-a văzut. A tăcut vreo cinci minute, apoi a spus „DA'. Inelele turnului nu mai au balustrade. Neasigurat am stat acolo şi am scris mesajul. Am ales Piteştiul, pentru că era la îndemâna tuturor din echipă. Singur nu aş fi reuşit. Nu aş fi reuşit, pentru că turnul nu are scară pe primii 20 de metri. Eu şi cu fraţii mei din echipa Extrem Team am pus la cale această cerere în căsătorie. Nu o cunosc de foarte mult timp pe Ana, dar asta nu mă opreşte să fac pasul următor, un pas de care mulţi se feresc, mulţi nu îndrăznesc. Cine mă cunoaşte ştie că nu aveam cum să o cer într-un mod banal. Cu toţii ştim cererile acelea în căsătorie când merg eu cu iubi pe autostradă şi întâmplător apar trei maşini cu bannere pe care scrie „Vrei să fii soţia mea' sau când eşti la o nuntă şi mireasa trebuie să arunce buchetul de flori, dar nu mai aruncă nimic, pentru că îl duce personal la victimă, al cărui prinţ deja e în genunchi în spatele ei? Le ştiţi. Eu trebuia să ies în evidenţă, eu trebuie să fiu unic, trebuie să fiu original aşa că am ales turnul CET Piteşti cu o înălţime de 280 de metri”, a declarat, pentru Mediafax, şoferul de tir.

'Este secretul nostru cum am urcat porţiunea cu probleme, după care următorul tronson de 42 de metri nu mai are nici inel de protecţie la scară. Ajungi la primul inel unde nu ai balustradă, asta fiind la 62 de metri, unde am început să scriu ANA. Apoi, un etaj mai sus, cu alţi 42 de metri, din nou, aceeaşi poveste. Ajunşi sus, am fost mai liniştiţi, la ultimul inel al balustradei, nu mai esti aşa încordat, tensionat. După tot efortul depus , vreo cinci ore aproximativ, nu pot să zic decât că sunt cel mai fericit, pentru că ea este fericită. Turnul are şase inele, ceea ce înseamnă că totul e la fix. Fiecare cuvânt cu inelul lui”, a mai declarat bărbatul de 25 de ani.