Tânăr prins cu un revolver cu glonț într-un club din Baia Mare. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 2.20 intr-un club celebru.

Tanarul in varsta de aproximativ 20-21 ani dintr-un oras din Maramuresul Istoric, dar care locuieste in zona Capitalei Belgiei, Bruxelles, a mers la toaletele din club iar acolo a scos pistolul cu care s-a laudat mai multor persoane, potrivit vasiledale.ro



Imediat s-a dat alerta iar politia a pornit in cautarea suspectului. In scurt timp au reusit sa il identifice intr-un apartament inchiriat pe strada Moldovei din Baia Mare. Andreica E. (17 ani), nascut in Viseu de Sus, cu domiciliul in Bruxelles, se pare ca venise in tara pentru a-si petrece sarbatorile de Craciun.

In urma perchezitiei efectuate de politisti asupra suspectului au fost gasite mai multe pliculete care contin o substanta ce pare a fi drog. Aceasta urmeaza a fi expertizata. Individul a fost retinut si dus la sediul politiei pentru audieri. Alaturi de el, la audieri au fost dusi si alti doi tovarasi cu care si-a petrecut noaptea individul. Totodata, pistolul va fi expertizat balistic pentru a se afla cand si unde a fost folosit, dar si de unde provine acesta.

