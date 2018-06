Femeia spune că Marius a încercat să se lase de băutură de câteva ori, însă a revenit de fiecare dată. A povestit că tânărul a sunat-o înainte să comită gestul extrem.

Tatăl bărbatului s-a spânzurat în urmă cu patru ani

“Am doi copii, o fată şi un băiat, care sunt gemeni. În urmă cu trei ani şi jumătate, când a murit sora, am luat-o la noi şi pe nepoata mea. El a spus atunci că stă acasă pentru că nu avem cum să ne descurcăm cu trei copii. Şi s-a înecat în băutură. Zi de zi bea, nu a vrut ajutor. I-am spus să meargă la un psihiatru. A avut două tentative să se lase de băutură şi nu a putut. Îi era rău atunci când nu bea şi începuse să se îngraşe foarte mult. I-am spus să meargă să se angajeze, să intre în comunitate. Cu mine vorbea, eu îl înţelegeam, eu îi spuneam şi ce e bine şi ce e rău. Am încercat să îl scot din starea asta. Mi-a şi confirmat că este depresiv”, a mărturisit femeia pentru Observator.tv.

Nela a spus că tatăl copiilor ei a plecat de acasă în urmă cu o săptămână, la mama lui. “M-a sunat aseară. În momentul în care suna, dădeam telefonul copiilor ca să vorbească cu el. Fata l-a întrebat unde e şi el a spus că e acolo, sus. Apoi l-a întrebat dacă mai are burta mare şi a spus că, “de acolo, de sus, n-o să mai am burta mare”. Eu pusesem telefonul pe speaker. Fiul mei i-a spus că îl iubeşte, iar el i-a replicat apoi . Apoi fiul meu a închis şi l-am sunat din nou. L-am întrebat unde este şi a spus că este sus pe pod. L-am întrebat unde şi nu a ştiut să spună unde, doar că este pe Autostrada Timişoara – Deva şi a spus că vrea să se arunce de pe pod. I-am spus să se gândească la copii…şi el a zis că nu mai vrea să fie o legumă pentru noi şi nu mai vrea să ne mănânce banii. I-am spus să vină acasă, că îl fac bine, că îl duc la doctor, la ce vrea el.

În urmă cu patru ani, tatăl lui s-a spânzurat şi mi-a spus că de două săptămâni îl visează că îl cheamă la el. I-am spus să se gândească la copii, dar a zis că nu mai vrea. La ora 1.00, m-a sunat un domn poliţist de la Rutieră să îmi spună că a murit”, a mai spus femeia pentru sursa citată.

Înainte de a-și pune în practică planul nebunesc, bărbatul din Timișoara a scris un bilet de adio în care își cerea scuze apropiaților pentru ceea ce urma să facă.

