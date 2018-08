„Am crezut ca mi-a sunat ceasul. Eram cu Vlăduț în telescaun, fusesem pe Varful Părângul Mic, ne întorceam la punctul zero. La cota 1300, telescaunul a trecut pe deasupra unui drum forestier, moment în care ne-am intersectat cu un camion plin ochi cu bușteni. Ne-am lovit! Am intrat direct în camion. Bara de protecție a picioarelor, din fier gros, s-a îndoit ca o macaroană fiartă, eu m-am lovit la genunchiul stâng și glezna dreaptă. Am urlat de durere și de groază și țipam într-una la Vlădut să se țină bine”, a povesti bărbatul pe Facebook.

Bărbatul a scris că, în urma balansului, telescaunul a sărit doi metri de pe șină.

Am avut un balans îngrozitor, am crezut că vom muri, ne-am dus stânga-dreapta cel puțin 10 metri, telescaunul a sărit doi metri de pe șină. Am avut noroc, am scăpat. Vlăduț nu are nicio zgârietură, eu am două contuzii. După ce m-am dat jos de acolo am început să tremur și să plâng necontrolat numai la gândul că Vlăduț ar fi putut păți ceva. Am depus plângere la poliție, am fost la spital in Petroșani, sper ca cei vinovați să plăteasca. Chiar inainte de impact i-am facut o poza camionului”, a spus bărbatul.

