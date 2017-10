Un român a cerut oficial interzicerea Halloween-ului. Bărbatul din judeţul Suceava a formulat o sesizare către Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor în care cere reprezentanţilor instituţiei să scoată de la raft toate produsele specifice acestei sărbători.

Solicitarea formulată de Ionel B. a fost înregistrată oficial la structura judeţeană a Protecţiei Consumatorilor Suceava , scrie Adevărul.

Suceveanu este împotriva promovării HALLOWEEN



Suceveanul îşi denumeşte memoriu ca fiind unul „împotriva promovării HALLOWEEN în Instituţiile de învăţământ, în supermarketuri etc, deorece este o asa zisă sărbătoare păgână, închinată satanei, vrăjitoriei, crimei şi morţilor, inventată de sălbaticii celţi şi druzi din Evul Mediu, străină de valorile creştine şi tradiţiile româneşti”.

Halloween este una dintre cele mai populare sărbători și are loc în fiecare an, pe 31 octombrie. Sărbătoarea de Halloween are origine celtică și numele său provine din limba engleză, de la expresia all hallows’ Even (numele sărbătorii creștine a tuturor creștinilor). Celții marcau ziua în care lua sfârșit perioada de recoltare și începea iarna. Această sărbătoare era considerată un fel de pod către lumea morților.



