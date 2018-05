Vitamina care te ajută să-ți amintești ce visezi noaptea. Un experiment realizat în Australia a scos la iveala faptul că Vitamina B6, luată înainte de culcare, face ca imaginile din vis sa nu dispară.

De asemenea, am putea sa ne amintim mai usor visele si daca mancam mai des si inainte de culcare cereale integrale, banane, avocado, spanac, cartofi, lapte, branza, oua, carne rosie

In cadrul cercetarii, jumatate dintre subiecti au luat 240 de mg de Vitamina B6, inainte de culcare, timp de cinci zile consecutive, iar restul au primit placebo. Nimeni nu a stiut ce i s-a administrat.

Pe langa faptul ca si-au amintit visele, subiectii care au luat suplimentul au declarat si ca acestea au parut mult mai reale, mai clare. In plus, amintirile nu au disparut pe parcursul zilei, asa cum se intampla de obicei, se arata in raportul publicat de jurnalul Perceptual and Motor Skills, citat de Science Alert.

