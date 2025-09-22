„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European prin care semnalează o serie de practici abuzive și contrare standardelor europene și internaționale privind libertatea de asociere și protecția liderilor sindicali exercitate la vârful Guvernului”, se arată în mesajul sindicaliștilor conduși de Noni Iordache, publicat luni, 22 septembrie.

Ce acuză angajații:

desființarea discriminatorie a Serviciul Politici Publice și Reziliență Instituțională, adică structura unde activează liderul SAALG, pentru a-l elimina din funcție

cererea de liste nominale cu angajații care au participat la protestul de săptămâna trecută

presiuni și declarații ostile din partea conducerii care „au vizat discreditarea activității profesionale și sindicale și justificarea unor măsuri represive”

Sindicatul Angajaților din Guvern spune că, prin măsurile adoptate, Executivul încalcă legislația și a cerut instituțiilor europene și internaționale să verifice respectarea libertății sindicale în România, să emită un raport public pe această temă și să ceară Guvernului garanții că represaliile împotriva liderilor sindicali vor înceta.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

„În loc să fie recunoscut ca partener de dialog social, primul sindicat constituit în cadrul Guvernului României este tratat ca un adversar politic. Această atitudine nu doar că subminează libertatea de asociere, dar afectează grav capacitatea administrativă a statului și poate pune în pericol angajamentele internaționale ale României”, a spus Noni-Emil Iordache, președintele SAALG.

Amintim că, pe 15 septembrie, angajații din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt activitatea câteva ore și au protestat alături de toate federatiile sindicale prezente în Piața Victoriei împotriva măsurilor de austeritate asumate de Executivul condus de Ilie Bolojan.

După trei zile, șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, i-a cerut șefului sindicatului din Guvern, Noni Iordache, să dea numele și prenumele celor care au participat la protest din Piața Victoriei ca să le poată reține din salariu suma aferentă orelor nemuncite. Șeful sindicaliștilor a refuzat să facă acest lucru.