Viorica Dăncilă, prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru al României, arăta complet diferit înainte de a păși în lumea politică. Dacă în prezent este cunoscută pentru părul blond și coafurile elaborate, în tinerețe aceasta purta părul natural, brunet și ușor ondulat – un contrast care atrage atenția celor care îi urmăresc parcursul public.

Trecutul fostului premier a fost mereu învăluit în mister, însă în 2020 au apărut în spațiul public două fotografii rare din perioada sa de dinainte de politică. Prima, realizată în timpul liceului, o surprinde cu breton și îmbrăcată într-o cămașă deschisă la culoare, cu mânecă scurtă, alături de un partener de dans a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

A doua imagine, considerată cea mai specială, surprinde un moment intim din viața personală a Vioricăi Dăncilă – alături de soțul său, Cristinel Dăncilă, și de fiul lor adoptiv, Victor Florin Dăncilă. Fotografia surprinde emoția începutului unei noi etape în viața de familie. Cristinel Dăncilă a fost manager la OMV Petrom și consilier PSD în Consiliul Județean Teleorman.

Cu ce s-a ocupat Viorica Dăncilă înainte de a intra în politică

În prezent în vârstă de 61 de ani, Viorica Dăncilă și-a început cariera politică în 1996, activând în PSD până în 2022. Ulterior, s-a înscris în Partidul Națiune Oameni Împreună (NOI), iar în 2024 s-a alăturat Partidului Național Conservator Român (PNCR), condus de Cristian Terheș. În perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2019 a fost premier al României și, pentru câteva luni în 2019, președinte al PSD.

Înainte de implicarea în politică, Dăncilă a fost profesoară la Liceul Industrial din Videle (1997-1998) și inginer la Petrom SA, sucursala Videle, în cadrul Serviciului Monitorizare Producție Țiței și Gaze (1997-2009).

