Surprinși în timp ce făceau sex oral. S-a întâmplat la un festival de muzică | VIDEO

Trupa Pixies a susținut un concert la Zocalo, în Ciudad de Mexico. Spectacolul a avut de toate, conform presei locale, de la leșinuri la bătaie și chiar sex în văzul tuturor.

În timpul concertului, doi tineri au dat frâu liber pasiunii. La fereastra unui hotel aflat în apropierea locului unde a avut loc concertul, doi tineri au fost filmați în timpul unei partide de sxe oral, chiar în fața ferestrei camerei în care se stăteau.

Mai multe persoane au văzut ce se petrecea la fereastra respectivă și au înregistrat momentul. Ulterior, filmările cu partida de sex oral a fost difuzată pe mai multe ețele de socializare.

Me acaban de pasar esta imagen, por si no me creían… ? pic.twitter.com/psxF0K3sNf

— Cesar Covarrubias ? (@CesarCY_) November 12, 2018