Marți, iubitul ei a găsit-o pe stradă în stațiunea Saturn, în zona Tosca, rătăcind fără țintă.

Tânăra ar fi încercat să se sinucidă și mai plecase de acasă

Ioana Beldie a adus pe lume un copil acum trei luni şi se pare că suferea de o depresie postnatală. Soţul său, Andrei, nu locuia cu ea dar susține că nu a observat nimic ciudat la ea și a pus comportamentul Ioanei pe seama faptului că abia născuse şi îşi dorea să petreacă tot timpul cu bebeluşul.

“A avut o cădere nervoasă, tot de la depresie. Eu am tot încercat sa vorbesc cu ea. Plănuiam să închiriem un apartament, unde să stăm liniştiţi. Cu 3-4 zile înainte de căderea nervoasă i-am tot scris, vorbeam foarte des pe WhatsApp, dar la un moment dat au trecut vreo 3-4 zile în care nu mi-a raspuns. Atunci am aflat ce se întâmplase şi am venit la Mangalia”, a spus Andrei

“Ea nu vroia sa iasă deloc din casă. Am tot zis hai să ieșim cu ăsta mic, hai sa ne plimbam, etc. Am luat-o cu ușurelul, nu vroia în ruptul capului să iasă. Vorbeai cu ea nu zicea nici da nici nu. Nu se enerva, nu se bucura. Aşa este, am fost cu ea și la psiholog și psihiatru și i-a dat tratament pentru depresia asta postnatală. Telefonul nici nu-l mai folosea, nu vorbea cu nimeni. M-am uitat în telefon, nu are niciun apel de mult timp, ultimul apel e de miercuri, de când a vorbit cu mine”, a spus Andrei pentru Observator.tv

Potrivit prietenilor Ioana ar fi avut mai multe episoade similare în trecut şi a încercat să se sinucidă în repetate rânduri. Ultima oară, chiar săptămâna trecută. Mai mult Ioana ar mai fi dispărut o dată, fiind găsită în spital.