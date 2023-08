„Am vorbit cu ea ieri după-amiază, îmi părea un pic supărată, am întrebat-o ce are, n-a vrut să spună. Apoi, la ora unsprezece jumătate (23:30, n.red.) mi-a dat un mesaj în care mi-a spus ce mi-a spus și la urmă a scris un adio. Dar nu am bănuit niciodată că o să facă asemenea gest. Și de ce, din ce cauză. Nimeni nu-și poate explica ce a determinat-o să facă gestul ăsta”, a povestit tânărul tată.

El spune că soția lui nu s-a comportat ciudat și nu a dat de înțeles că e ceva în neregulă. Bărbatul a mai spus că a iubit-o, n-a bătut-o de când sunt împreună, dar recunoaște că femeia i-a reproșat ceva de bani. „Nu știu ce simțea ea, era iubită de toată lumea, mai ales copiii”.

Tatăl băieților lucra în București și mergea acasă, după cum chiar el spune, o dată la trei săptămâni. Dar acum nu mai fusese acasă de mai multă vreme: „Am avut o lucrare mai mare și n-am avut cum să venim”.

„Se mai enerva pe copii, că nu sunt cuminți, dar știți cum sunt copiii, ce poți să le ceri!?”, a mai spus tânărul.

Acesta a povestit că mama băiețeilor se pregătise pentru petrecerea aniversară a copiilor. Cel mic urma să împlinească 2 ani pe 26 august, cel mare 3 ani pe 6 septembrie: „Le-a pregătit până și baloane, să le facem petrecere. Și au rămas baloanele sigilate”.

După tragedie, mama micuților a încercat să se sinucidă și au urmat două ore de negocieri, fiind în cele din urmă scoasă din hotel de pompieri. A fost dusă apoi la secția de Psihiatrie a Spitalului Mavromati. „A fost internată o femeie în vârstă de 23 de ani la secția de Psihiatrie, cu ordonanță de la procuror în vederea unei expertize medico-legale. Pacienta despre care este vorba nu este în antecedente cu afecțiuni psihiatrice”, a declarat Ioan Asaftei, purtător de cuvânt al Spitalului Mavromati Botoșani.

Dr. Marius Dabija, directorul medical de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, spune că băiatul de 2 ani și 11 luni, din Botoșani, adus la spital după ce mama sa s-a aruncat pe geam, de la etajul 1, împreună cu el și fratele său, nu poate fi operat. Acesta este aproape de moarte cerebrală și nu a putut fi investigat nici imagistic, fiindcă starea sa nu este stabilă.

