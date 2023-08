„Sebi avea în ziua accidentului o cameră GoPro la el. O avea în borseta pe care o avea la brâu şi camera aceea, exact în momentul impactului, a pornit. Am exact momentul când l-a lovit, fără imagini, doar sunet. Nu puteţi să vă daţi seama cât am putut să stau să o ascult. A pornit camera când mi-a lovit băiatul. Se aude scârţâitul de roţi, se aude când îi loveşte pe ceilalţi copii, se aud gemetele copiilor care chemau ajutor”, a povestit tatăl băiatului, la telefon, la Antena 3.

Bărbatul a mai declarat că pe înregistrare „se aud maşinile când trec pe lângă ei, se aude când vin martorii şi îi găsesc. Se aude o fată care zbiară şi spune că este un băiat rupt de la jumate, se aude când se sună la Poliţie, se aude tot”.

„Se aude momentul când vine Poliţia, când vine salvarea, când îi ia, cum sunt îngroziţi. Se aude şi momentul când îi pune folia pe el, se aude tot. 37 de minute este toată înregistrarea, cred că s-a terminat bateria apoi. Se aude exact lovitura”, a declarat Valentin Olariu.

Tatăl lui Sebi a povestit apoi că a primit borseta fiului său de la Poliție, împreună cu celelalte lucruri ale acestuia și acuză că aceștia nu au verificat și camera.

Recomandări Reacția doctoriței de la Botoșani care a strigat către protestatari „țipați ca niște animale”: „Am primit amenințări cu moartea. Îmi era frică pentru viața mea”

„Poliţia nu mi-a cerut niciun buletin când m-am dus să iau hainele copilului meu, ei nici măcar nu au verificat borseta. Ei trebuiau să facă cercetarea la faţa locului, să vadă exact ce aveau copiii. Mi-au dat hainele copilului cu sânge pe ele, în nişte plicuri. După pomană, am urcat sus, parcă m-a îndemnat cineva. Am plâns şi eram cu privirea în gol şi parcă am avut o chestie, am zis: bagă camera! Era descărcată. I-am dat drumul şi am văzut nişte filmări de-ale lor când se jucau, când erau în apă şi am văzut două filmări de câte 35 de minute. Una cred că pornise în discotecă pentru că se aude numai muzică, când dansau ei, şi ultima aceasta de care v-am spus”, a mai explicat Valentin Olariu.

Cum s-a produs tragedia

Pe 19 august, Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de pietoni lângă localitatea 2 Mai. În urma impactului, o fată de 20 de ani și un băiat de 21 de ani au murit pe loc, iar alte 6 persoane, toate cu vârste între 19 și 20 de ani, au fost lovite.

Tânărul de 19 ani fusese oprit în trafic de două ori înainte de tragedie, iar în autoturismul său, polițiștii au găsit un joint și 4 pastile de bromazepan. Cu toate acestea, el nu a fost testat pentru droguri și a fost lăsat să plece. O oră mai târziu avea să facă accidentul mortal.

Recomandări Cine sunt ucrainenii care curăță toaletele dintr-un mall din București: „Dacă vrei să întreții patru persoane, nu contează ce muncești”

După accident, șoferul în vârstă de 19 ani a fugit de la fața locului, fiind prins la scurt timp, în stațiunea Vama Veche. Acolo, el a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Vlad Pascu se află în acest moment în arest preventiv pentru 30 de zile. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Totodată, în urma accidentului, adjunctul șefului IPJ Constanța, șeful serviciului rutier Constanța, șeful poliției din Mangalia și șeful biroului de poliție din Vama Veche au fost demiși.

Ministerul de Interne a mai anunțat că, în timpul verificărilor, „ofițerii corpului de control au sesizat posibile infracțiuni penale, de abuz în serviciu”, fiind vorba despre polițiștii care l-au oprit pe șoferul drogat chiar în noaptea tragediei și care, deși au găsit în mașina lui droguri, l-au lăsat să plece, fără să-l testeze pentru consum.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Avocata lui Vlad Pascu, cu fustă scurtă și decolteu adânc, la Poliţie! Apariţie uluitoare a Sorinei Stoica

Viva.ro Ce secrete ascunde familia șoferului care a ucis doi tineri la 2 Mai. Cu ce se ocupă, de fapt, părinții. Sunt putred de bogați

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Filmul românesc de pe Netflix care te va impresiona. E cu Smiley și puțină lume știe de el

Știrileprotv.ro Răzbunare pentru Schengen. A fost propusă eliminarea frontierei dintre Bulgaria și România

Observatornews.ro "E jumătate, Doamne! Băi, nu-mi vine să cred". Momentele teribile înregistrate de camera GoPro pe care Sebastian o purta la el. S-a declanşat imediat după impact

Orangesport.ro Pus într-o situaţie stânjenitoare de fiul său, Laurenţiu Reghecampf a reacţionat: "Nu pot decât să îmi cer cele mai sincere scuze. Am luat legătura cu el"

Unica.ro Bucătăria influenceriței Ioana Grama s-a viralizat pe internet. 'Nu cred că mai are nimeni din România!' / FOTO