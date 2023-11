Înregistrarea video, publicată de armată pe rețelele de socializare, apare cu descrierea „Terorist al Hamas confirmă: Misiunea lor este pur și simplu să ucidă”.

Bărbatul, pe nume Amer Abu Ghosha, este membru al Nukhba, unitatea de comando a Hamas, și relatează cum a decurs ziua atacului din 7 octombrie.

„Singura noastră misiune a fost să ucidem, nu să răpim. Omorâți fiecare persoană pe care o vedeți și întoarceți-vă în Gaza”, a spus bărbatul la interogatoriu.

Acesta a mai susținut că grupul de teroriști din care a făcut parte s-a îndreptat într-un jeep spre kibbutzul Kfar Aza, o mică comunitate din sudul Israelului, unde a intrat după ce a aruncat în aer o poartă.

Odată ajuns în kibbutz, grupul de teroriști a mers din casă cu casă, a împușcat cu kalașnikovurile pe oricine a întâlnit sau a aruncat grenade asupra lor.

Abu Ghosha a spus că, la un moment dat, el și luptătorii Hamas au intrat într-o casă și au auzit vocile unor copii care plângeau într-o cameră. Apoi, aceștia au tras cu arma în ușă „până n-au mai auzit niciun zgomot” și au dedus că cei mici au murit.

Bărbatul a mai spus că el și unii dintre luptătorii care îl însoțeau s-au confruntat apoi cu soldații israelieni care au intrat în casă pe ferestre și i-au forțat să se predea.

Întrebat de ce au ucis femei și copii, Abu Ghosha a răspuns: „Ne-au spus că toți coloniștii sunt soldați”.

