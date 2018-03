Tibi Ușeriu mai are 73 de kilometri până la finalul cursei Arctic 6633 și este aproape de a obține a treia victorie consecutivă la cel mai greu ultramaraton din lume.

„Tibi a plecat din ultimul check-point și se îndreaptă spre finish! Ba chiar e atât de rapid încât ,până am editat noi telefonul, el a mai înaintat aproape 15 kilometri! În acest moment, mai are 73 km până la final, pentru un total de 618 km”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook Tasuleasa Social.

„Am plecat din ultimul punct spre finish, m-am odihnit un picuț și am luat-o, încetu, către final. Ice road-ul ăla m-o mâncat de viu, am fost foarte nașpa pe ice road, și acuma am intrat pe partea ailaltă și mi-o fost un pic mai bine (…) Am dormit vreo 5 ore, până mi-am reparat una alta, m-am schimbat iarăși, mi-am uscat hainele, că nu mai aveam, o trebuit să-mi usuc toate, de la sac de dormit până la toate (…) No, acuma dacă aș zice că (sunt – n.r.) bine, aș exagera. Îs OK. Ieri am mers foarte bine, m-am bucurat și eu, am o infecție la un deget, ăla care mi-o degerat prima dată (…) mi se mai vede un pic, la câteva degete, și un pic carnea (…) Încă n-am intrat pe antibiotice, am un pic de infecție, dar așa, un pic, cu puroi, nu-i nimica grav”, a transmis Tibi Ușeriu, prin telefon.