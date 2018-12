La Drachenhaus Poiana Brașov mai sunt camere libere doar pentru noaptea dintre 30 și 31 decembrie, prețul fiind de 1.119 lei, cu mic dejun inclus. Cei care au vrut să petreacă Revelionul la munte și și-au făcut rezervări din timp au prins un preț mai bun: de 3.400 de lei per cameră pentru trei nopți, potrivit Digisport.ro.

În rest, prețurile sunt cuprinse între 279 de lei și 373 de lei pe noapte, mai puțin în perioada 4-5 ianuarie, atunci când o cameră costă 840 de lei.

Sportiva a achiziționat hotelul din Poiana Brașov pentru 2 milioane de euro, iar inițiativele sale în domeniul imobiliar nu au trecut neobservate de americani.

Tennisworldusa.org vorbeşte și despre hotelul pe care Simona Halep urmează să-l construiască la Mamaia.

De altfel, sportiva româncă nu se află la prima experiență. Primul bloc construit are 22 de apartamente, cu trei pe fiecare nivel, în timp ce la parter are două, iar la ultimul etaj, un penthouse. Suprafața medie a apartamentelor este de 70 de metri pătrați, iar prețul unuia are o medie de 70.000 de euro, fără finisaje făcute.

Citește și: VIDEO | Imagini horror cu efectele drogului „crocodil”. E mai ieftin decât heroina, se poate face acasă, dar provoacă răni deosebit de grave