În 2023, Toni Greblă a încasat mai mulți bani decât avea dreptul legal ca președinte al Autorității Electorale Permanente, scriu jurnaliștii Snoop.

În total, Greblă a câștigat de la AEP în 2023, doar din salariu și diurnă, un venit net de 5.300 de euro pe lună. Venitul lui anul trecut s-a dublat din pensie, ajungând la aproape 12.000 de euro net, pe lună.

Toni Greblă a fost votat ca preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente pe 28 martie 2023. El a fost susţinut pentru această poziţie de PSD şi PNL, dar propunerea a venit din partea partidului condus de Marcel Ciolacu.

Curtea de Conturi a descoperit plățile supradimensionate făcute de AEP către Toni Greblă în primăvara lui 2024, la un an după instalarea în funcție, potrivit mai multor documente consultate de site-ul de investigații Snoop.ro.

Până acum, nu s-a aflat nimic despre această neregulă, pentru că raportul nu a ajuns în Plenul Curții de Conturi, acolo unde consilierii discută și aprobă rapoartele inspecțiilor, pentru ca mai apoi verificările să ajungă în documentul centralizat al Curții, scrie Snoop.

Greblă recunoaşte că a fost o problemă cu salariul său, dar dă vina pe predecesorul său, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, cu care este în conflict de mai multă vreme. El a semnat un acord cu AEP de restituire a banilor încasaţi în plus.

„A fost o eroare pe care a făcut-o fostul secretar general de atunci. Eu am primit decizia în ziua în care am fost numit, fără să mă uit de unde vine asta. Am crezut că așa este”, a declarat Toni Greblă, pentru Snoop.

Autoritatea Electorală Permanentă este instituţia care se ocupă de controlul finanţării partidelor şi al campaniilor, dar şi de organizarea corectă a alegerilor.

