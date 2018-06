Topul a fost realizat de redactorii celebrei reviste de muzică americană pe baza voturilor artiștilor, a producătorilor și a publicului.

Pe primul loc în top se află piesa ”Crazy in Love” a lui Beyonce, extrasă de pe albumul solo al cântăreței și la care a lucrat cu cel care urma să-i devină soț, Jay-Z.

Pe locul doi se clasează piesa ”Paper Planes” a cântăreței M.I.A. din 2007. Considerat unul dintre cele mai revigorante și interesante cântece care au ajuns pe radio mileniul acesta, acesta era pe punctul de a fi pierdut după ce artista a aruncat hardul pe care se afla, dar a fost recuperat după ce a aterizat pe podeaua unui taxi.

Podiumul este completat de piesa ”Seven Nation Army” a formației The White Stripes din 2003. Piesa are cel mai bun solo de chitară din acest secol potrivit redactorilor The Rolling Stones.

Pe locul 4 se ală piesa Hey Ya a lui Outkast, pe 5 este ”99 Problems a lui Jay-Z”. Poziția a 6-a este ocupată de “Maps,” lansată în 2003 de Yeah Yeah Yeahs, iar pe 7 se află “Runaway,” Kanye West feat. Pusha T, din 2010.

Ultimele trei poziții sunt ocupate de “Rolling in the Deep”, lansat de Adele în 2010, pe locul 8, “Royals,” Lorde – pe locul 9, și “Last Nite,” The Strokes, pe poziția a 10-a.

Printre artistele feminine ale căror piese s-au clasat pe locuri fruntaşe se numără Lady Gaga, cu ”Bad Romance” (21), regretata Amy Winehouse, cu ”Rehab” (20).

Artiști latino-americani au fost incluşi pe această prestigioasă listă, redactată de artişti, producători, critici şi experţi ai industriei discografice. Astfel, piesa ”Despacito”, pe care cantautorul portorican Luis Fonsi o interpretează alături de compatriotul său Daddy Yankee şi care a condus lista succeselor şi reproducerile pe Youtube, s-a clasat pe locul 91. Daddy Yankee este inclus în topul 100 şi cu piesa ”Gasolina”.

