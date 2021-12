eMag precizează că s-a uitat pe ce au mai căutat clienţii pe parcursul anului „pentru a vedea cum ar putea îmbunătăţi oferta”.

La categoria „Supradoză de imaginaţie”, oamenii au căutat: „set de degete pentru a juca că să nu îţi transpire; iepure cu tot cu mustăţi şi cu urechi şi cu codiţă care are oiciorus norocos pentru a câştigă şi eu la loto să am bani de o nevasta că nevasta mă bate şi îmi ia baniiii; baţi care se face mai mare mai mic de metal; doresc nişte chiloţi de pus că să stea burtă strânsă; cartofi prăjiţi pe luna precum salariu’ lu’ parlam; coduri pe care le pui pe fortnite că să iei skinur; costun de silicon care face să pară că ai muşchi”.

Categoria „Întrebam şi eu”: „distanţă rutieră bucureşti rasuceni; bună ziua, caut un capac pentru spălătorul de far dreapata la un skoda superb din 2013, am tot căutat pe net dar nu găsesc pentru partea dreapta, mă puteţi ajută?; ce prefix are jud CĂLĂRAŞI; google vremea bacău; casă vânzare în com scoarţa”.

Categoria „It’s complicated”: „tigaie în care să poţi găti când nu vrea nevasta; haideţi va rog io mă aşteaptă nevastamea; vreau să îmi spioneze soţul dacă are amanta ce microfon găsesc să îl coş în haina; bărbatul care şi-a confumdat nevasta cu ppoezia; nevasta pentru fiul meu, vlad; lenjerie pat matrimonial fcsb; boluri apă pentru câini cu urechi lungi”.

Categoria „Cum nu aveţi?!”: „prezervative cu sarmale, bătaie, broaşte de baltă, masă gravitaţională, fraier electric, smecherometru, fraieră transparenţă, miros incaltamninte, foloweri pe tiktok, robot de făcut mujdei, stimulator pinguin”.

Categoria: „Încercarea moarte n-are”: „duh din lampa emag genius; foamee; chestie care pui telefonul când faci tiktokuri; piscină dezumflabila pentru aia mici care să se umfle singură şi care să fie mai mare decât ei; nevasta donvlabila; hrană pentru pisici că să le fac mai grase, prezervativ cu ţepi; salamuri cârnaţi şuncă şi carne; ring for sex genius”.

Top 10 căutări eMAG în aceest an: iphone 12, iphone 11, samsung, iphone, laptop, placa video, l’oreal paradise, căşti, lustra, telefon.

